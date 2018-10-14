В Киеве в многоэтажке произошел взрыв: двое пострадавших

Хозяйку квартиры госпитализировали в БСП, а мужчине оказали помощь на месте

В Киеве на Борщаговке около полуночи 14 октября произошел взрыв на восьмом этаже многоэтажного дома, одну пострадавшую госпитализировали, второй получил медпомощь на месте, передает интернет-портал Киев Оперативный в Facebook.

"Ночью, примерно в 00:00, на улице Зодчих, 80А, на 8 этаже произошел взрыв. Взорвался газ", – говорится в сообщении.

В информации уточняется, что по одной из версий, в квартире, где проживает неблагополучная семья, состоящая из матери и сына, накануне происходило распитие алкогольных напитков.

"После этого, они улеглись спать, оставив на плите готовящиеся блюда. Проснулись оба (и пару домов в окрестности) от самого взрыва. Взрывной волной повыбивало стекла и "добротно" повредило двери во всем парадном", – говорится в сообщении.

Хозяйку квартиры госпитализировали в БСП, а мужчине оказали помощь на месте.

На месте работают сотрудники всех оперативных служб столицы.