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В Киеве в машину к женщине подсел вооруженный ножом грабитель и отобрал у нее деньги

Сегодня, 16:15
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Грабителем оказался киевлянин 1991 года рождения

На парковке возле супермаркета в Дарницком районе Киева грабитель подсел в автомобиль к женщине и отобрал у нее деньги.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на улице Здолбуновской, когда потерпевшая, сделав покупки, вернулась к своей машине.

В этот момент злоумышленник открыл дверь, затащил ее в салон и, угрожая ножом, похитил 4 тысячи гривен, после чего скрылся с места преступления.

В итоге правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать.

Грабителем оказался местный житель 1991 года рождения. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Теги:   Нападение с ножом Ограбление Киев

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