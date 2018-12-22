В Киеве в машину к женщине подсел вооруженный ножом грабитель и отобрал у нее деньги Сегодня, 16:15 620 Цей матеріал також доступний українською Грабителем оказался киевлянин 1991 года рождения

На парковке возле супермаркета в Дарницком районе Киева грабитель подсел в автомобиль к женщине и отобрал у нее деньги.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на улице Здолбуновской, когда потерпевшая, сделав покупки, вернулась к своей машине.

В этот момент злоумышленник открыл дверь, затащил ее в салон и, угрожая ножом, похитил 4 тысячи гривен, после чего скрылся с места преступления.

В итоге правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать.

Грабителем оказался местный житель 1991 года рождения. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.