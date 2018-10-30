30 октября 2018, вторник

В Киеве в кабинете полицейского начальника обнаружили $104 тыс., из них половина - сомнительного происхождения

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Полицейский не смог объяснить происхождение $55 тыс., изъятых в его служебном кабинете
Фото: Прокуратура города Киева via Facebook

Полицейский не смог объяснить происхождение $55 тыс., изъятых в его служебном кабинете

В Киеве на незаконном обогащении разоблачили заместителя начальника отдела управления уголовного розыска столичного управления Национальной полиции.

Как сообщили в местной прокуратуре, в служебном кабинете полицейского обнаружили более $104 тыс., из которых лишь $49 тыс. имели подтвержденные источники происхождения. Откуда были получены остальные $55 тыс., полицейский объяснить не смог. Кроме этого, указанные деньги не были внесены в электронную декларацию.

Полицейскому начальнику объявлено о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 и ч. 2 ст. 368-2 УК Украины). Должностному лицу грозит от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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