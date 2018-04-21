В Киеве в госпитале умер военный, получивший ранения под Авдеевкой

В пятницу, 20 апреля, в военном госпитале Киева от полученных в районе Авдеевской промзоны ранений умер военнослужащий Геннадий Широкий.

Об этом сказано в сообщении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в Facebook.

"20 апреля 2018 в военном госпитале Киева после длительного лечения от полученных ранений ушел из жизни военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады, старший солдат Геннадий Широкий", - говорится в сообщении.

Широкий получил серьезные ранения в ходе длительного обстрела позиций в Авдеевской промзоне.

Ранее сообщлось, что в ООН не хватает средств на гуманитарную помощь Украине.