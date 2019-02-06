В Киеве в День влюбленных ЗАГСы значительно продлят время работы Сегодня, 18:03 1442 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/Nietjuh В Киеве можно будет воспользоваться услугой Брак за сутки Pixabay/Nietjuh

В Киеве органы регистрации браков в День влюбленных, 14 февраля, будут работать до 24:00, заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабинета Министров, передают Українські Новини.



"14 февраля наши органы регистрации браков, то есть ЗАГСы будут работать до 24:00 в Киеве, то есть можно будет жениться фактически круглосуточно именно в этот день, поэтому всех приглашаю, кто желает жениться, воспользоваться нашей услугой Брак за сутки и зарегистрировать брак, и чтобы ваши семьи были счастливы", – заявил министр.

На данный момент в столице работает шесть аккредитованных субъектов, которые регистрируют браки за сутки в обычное рабочее время.