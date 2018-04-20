В Киеве уволили водителя маршрутки, проехавшего на красный

Водителя маршрутки №445, который вез пассажиров и проехал на красный сигнал светофора, уволили с работы.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА инициировали рассмотрение этого инцидента на предприятии.
Результатом стало решение руководства об увольнении сотрудника.
В департаменте добавили, что усилят контроль за перевозчиками.
Ранее сообщалось, что водитель 445 маршрутки в Дарницком районе Киева проехал на красный сигнал светофора, едва избежав столкновения с водителем с перпендикулярной полосы на перекрестке. Позже он заявил, что не заметил красный свет.
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