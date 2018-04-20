В Киеве уволили водителя маршрутки, проехавшего на красный

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В инцидент вмешались представители столичной власти

В инцидент вмешались представители столичной власти

Водителя маршрутки №445, который вез пассажиров и проехал на красный сигнал светофора, уволили с работы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА инициировали рассмотрение этого инцидента на предприятии.

Результатом стало решение руководства об увольнении сотрудника.

В департаменте добавили, что усилят контроль за перевозчиками.

Ранее сообщалось, что водитель 445 маршрутки в Дарницком районе Киева проехал на красный сигнал светофора, едва избежав столкновения с водителем с перпендикулярной полосы на перекрестке. Позже он заявил, что не заметил красный свет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове