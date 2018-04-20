В Киеве уволили водителя маршрутки, проехавшего на красный

Водителя маршрутки №445, который вез пассажиров и проехал на красный сигнал светофора, уволили с работы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА инициировали рассмотрение этого инцидента на предприятии.

Результатом стало решение руководства об увольнении сотрудника.

В департаменте добавили, что усилят контроль за перевозчиками.

Ранее сообщалось, что водитель 445 маршрутки в Дарницком районе Киева проехал на красный сигнал светофора, едва избежав столкновения с водителем с перпендикулярной полосы на перекрестке. Позже он заявил, что не заметил красный свет.