Желтый уровень опасности. Уровень воды в Киеве увеличился, ряд районов подтоплены — список
Подтопление (Фото:Киевская городская военная администрация/Telegram)
По состоянию на утро 30 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах Киева увеличился на 5 см по сравнению с предыдущими сутками. В столице остается желтый уровень опасности, зафиксирован подтопление в ряде районов.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«По информации Укргидрометцентра на 10:00
По его словам, по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления, но продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 25 см островов в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое и частные участки в районе Осокорков.