Желтый уровень опасности. Уровень воды в Киеве увеличился, ряд районов подтоплены — список 30 апреля, 11:35 Подтопление (Фото:Киевская городская военная администрация/Telegram)

По состоянию на утро 30 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах Киева увеличился на 5 см по сравнению с предыдущими сутками. В столице остается желтый уровень опасности, зафиксирован подтопление в ряде районов.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«По информации Укргидрометцентра на 10:00 29.04.2023 уровень воды в г. Днепр, в Киеве у моста Метро составляет 9 296 см (по Балтийской системе высот). Температура воды +13*С. Колебание уровня воды в последние дни имеет незначительную амплитуду — по сравнению с предыдущими сутками уровень половодья в пределах столицы увеличился на 5 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается — І (желтый)», — отметил Попко.

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По его словам, по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления, но продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 25 см островов в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое и частные участки в районе Осокорков.