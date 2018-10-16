В Киеве установлен исторический температурный рекорд

Во вторник, 16 октября, в Киеве был установлен исторический температурный рекорд.
По данным Украинского гидрометцентра, в столице зафиксирован самый теплый день за 102 года наблюдений.
"На 15 часов, 16 октября 2018 года, температура составляла 23°. До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3° в 1916 году", - говорится в сообщении.
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