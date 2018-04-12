В Киеве установили национальный рекорд по прыжкам на скакалке большой группой - фото

Среди участников были также известные спортсменки Яна Клочкова и Татьяна Яловчак

В четверг, 12 апреля, как любители, так и спортсмены приняли участие в национальном рекорде: в Киеве 1 832 участницы вместе прыгали на скакалке.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, специалисты Национального реестра рекордов зафиксировали соответствующее событие.

Среди участников также присутствовали - чемпионка по плаванию Яна Клочкова и альпинистка Татьяна Яловчак.

Участники также провели личные соревнования по прыжкам на скакалке. Победу во внутреннем турнире получила студентка Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ ОЮА Надежда Ткач - первое место, ветеран спорта Елена Урбанская - второе место, и волонтер Рината Нагорная - третье место.

Мероприятие рекордсменок организовали: Фонд волонтеров Украины, Министерство образования и науки Украины, Спортивный студенческий союз Украины и Федерация ученического спорта.

Таким образом организаторы намерены популяризировать среди молодежи активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что украинка приняла участие в установлении рекорда Гиннеса на Эвересте.