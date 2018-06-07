В Киеве упавший с моста кусок бетона пробил лобовое стекло автомобиля и тяжело травмировал пассажира - фото

В четверг, 7 июня, в Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода в районе станции метро Берестейская.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.

Как видно на снимках, кусок бетона пробил лобовое стекло автомобиля Renault.

В результате происшествия пассажир машины получил тяжелые травмы.

"Пострадал пассажир авто, его госпитализировали с серьезной травмой руки (практически оторвало)", - говорится в сообщении.

При этом, упал ли кусок бетона сам или его кто-то сбросил, достоверно не известно.

Ранее сообщалось, что в центре Львова иностранцу на голову упала часть старинного балкона.