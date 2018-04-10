В Киеве украли мемориальную доску Ивану Миколайчуку

В Киеве исчезла мемориальная доска режиссеру Ивану Миколайчуку, которая размещалась на стене дома, где жил художник.

Памятная табличка находилась по адресу ул. И.Миколайчука, 5 (бывшая Серафимовича).

Об исчезновении рассказал глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

Он добавил, что кинематографисты обратились с соответствующим заявлением в полицию и даже к руководству МВД с надеждой восстановить памятник.

"Пока не известно ни о каких результатах поисков. Впрочем, одно ясно уже сейчас - мемориальную доску не вернуть. Надо подумать о том, как изготовить новую", - написал Трымбач.

В комментариях он добавил, что доску украли более двух недель назад. Однако общественности сообщили только сейчас, чтобы не расстраивать жену режиссера Марию Миколайчук.

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Напомним, в Днепровском районе Киева в 2016 году обустроили сквер, назвав его в честь 75-й годовщины со дня рождения актера, режиссера и композитора Ивана Миколайчука.