В Киеве угнали автомобиль у вратаря сборной Украины Пятова

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Audi Q7 Пятова угнали на улице Шолуденко
Фото: Обозреватель

Audi Q7 Пятова угнали на улице Шолуденко

Неизвестные угнали в Киеве автомобиль Audi Q7, принадлежащий 33-летнему голкиперу донецкого Шахтера и сборной Украины Андрею Пятову.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает Обозреватель.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Автомобиль угнали на улице Шолуденко.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством (от трех до пяти лет).

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом футболиста Динамо Гусева, похитив деньги, украшения и пистолет от Порошенко.

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