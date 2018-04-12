В Киеве угнали автомобиль у вратаря сборной Украины Пятова

Неизвестные угнали в Киеве автомобиль Audi Q7, принадлежащий 33-летнему голкиперу донецкого Шахтера и сборной Украины Андрею Пятову.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает Обозреватель.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Автомобиль угнали на улице Шолуденко.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством (от трех до пяти лет).

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом футболиста Динамо Гусева, похитив деньги, украшения и пистолет от Порошенко.