В Киеве учебные заведения уже завтра продолжат работу — Кличко 23 ноября, 19:26 Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киеве столичные учебные заведения 24 ноября продолжат образовательный процесс.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн. Садики будут работать в очном режиме. Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение, или оставить дома.

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Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.

Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы.

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