В Киеве учебные заведения уже завтра продолжат работу — Кличко

23 ноября, 19:26
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Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Киев без света, 23 ноября (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киеве столичные учебные заведения 24 ноября продолжат образовательный процесс.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн. Садики будут работать в очном режиме. Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение, или оставить дома.

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Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.

Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы.

23 нобря Россия совершила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российских ударов по Украине шесть человек погибли и 36 пострадали.

Силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ во время массированного обстрела страны.

Министерство энергетики Украины сообщает, что из-за сегодняшних российских обстрелов было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение суток.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Виталий Кличко Школа Российская агрессия Школы Война России против Украины

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