В Киеве у здания ГПУ произошли потасовки: в ход пошли дымовые шашки, вода и газ

В Киеве под зданием Генпрокуратуры произошли потасовки между активистами и силовиками.

По словам представителя ВО Свобода Александра Аронца, участники акции протестуют против решения об экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который хотел воевать на Донбассе против оккупационных сил РФ.

Они также требуют уволить замгенпрокурора Евгения Енина, который подписал соответствующие документы.

Как сообщает 112 Украина, в ходе акции межу активистами и силовиками завязались потасовки. участники акции бросали камни и дымовые шашки. В свою очередь, как видно на одном из видео, силовики распылили газ и применили воду.

В акции принимали участие представители ВО Свобода, а также националистических организаций С14 и Нацкорпус.