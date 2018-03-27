В Киеве Труханов остров сделают ландшафтным заказником

Власти Киева сделали первый шаг для предоставления статуса ландшафтного заказника Трухановому острову посреди Днепра.

Во вторник, 27 марта, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса согласовала проект решения Об объявлении ландшафтным заказником местного значения Труханов остров.

Предложенный проект решения предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостный ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения.

Территория, которая входит в создаваемый ландшафтный заказник, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительным количеством редких видов растений и животных. Они внесены в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред существования в Европе и Красную книгу Украины.

Важно, что такой статус позволит избежать использования этих земель для застройки и мелиорации.

Проект решения еще должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики.

Затем документ вынесут на пленарное заседание Киевсовета.

Напомним, с ноября прошлого года власти Киева ввели новые правила въезда на Труханов остров для оптимизации движения автомобилей.