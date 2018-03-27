В Киеве Труханов остров сделают ландшафтным заказником

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Такой статус позволит предотвратить застройку Труханового острова
@ Alexandr Sky via Flickr

Такой статус позволит предотвратить застройку Труханового острова

Власти Киева сделали первый шаг для предоставления статуса ландшафтного заказника Трухановому острову посреди Днепра.

Во вторник, 27 марта, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса согласовала проект решения Об объявлении ландшафтным заказником местного значения Труханов остров.

Предложенный проект решения предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостный ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения.

Территория, которая входит в создаваемый ландшафтный заказник, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительным количеством редких видов растений и животных. Они внесены в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред существования в Европе и Красную книгу Украины.

Важно, что такой статус позволит избежать использования этих земель для застройки и мелиорации.

Проект решения еще должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики.

Затем документ вынесут на пленарное заседание Киевсовета.

Напомним, с ноября прошлого года власти Киева ввели новые правила въезда на Труханов остров для оптимизации движения автомобилей.

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