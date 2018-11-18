В Киеве троллейбус насмерть сбил мужчину

Вечером в воскресенье, 18 ноября, на остановке Березняки в Киеве троллейбус наехал на мужчину в результате чего наступила мгновенная смерть.
Погибший был водителем транспорта аварийной службы и остановился для того, чтобы починить свой автомобиль когда его переехал троллейбус, передает Информатор.
Сообщается, что причиной трагедии стала неисправная пневмосистема троллейбуса, из-за которой водитель не справился с управлением.
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