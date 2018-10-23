В Киеве троих офицеров полиции задержали на взятке в $50 тысяч

В воскресенье, 22 октября, военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов, передает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В организации преступной группы подозревается оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М.

Именно он выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств и обещал за названную сумму не регистрировать в отношении последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время проведения негласных следственных действий было установлено, что организатор привлек к преступной деятельности еще двух офицеров полиции подразделений ГУ НП в г. Киеве, которые входили в группу следователей и имели полномочия для принятия процессуальных решений в уголовном производстве в отношении указанного гражданина Украины.

"22.10.2018 двое указанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки М., получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

После получения денег обоих участников преступной группы - капитана полиции, старшего следователя следственного отдела, и лейтенанта, следователя отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ НП в г. Киеве задержали.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы - капитана М. и его задержание.

Против всех фигурантов дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украиныь (предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества).

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