В Киеве трое в масках похитили мужчину, его держали в гараже в Житомире несколько дней

Пострадавший сообщил о похищении в полицию после побега

В Киеве похитили 32-летнего мужчину, который снимал жилье в столице, и увезли в Житомир.

Как сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области, в квартиру пострадавшего ворвались трое неизвестных в масках. Они забрали деньги и увезли мужчину в областной центр, где несколько дней удерживали его в гараже.

Пострадавшему удалось сбежать и сообщить в полицию.

1 июля в одном из сел Киевской области правоохранители задержали двух человек, в том числе и организатора похищения. Им оказался житель Василькова Киевской области.

По предварительным данным, мотивом преступления стал долг.

Открыто уголовное производство по нескольким статьям УК Украины - ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Через несколько часов полицейские нашли похищенного, он получил незначительные телесные повреждения.

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