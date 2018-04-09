В Киеве трое мужчин перевернулись на лодке и исчезли, пытаясь добраться до Жукова острова

Водолазы уже обследовали 4 тыс. кв м акватории Днепра

В Киеве компания из пяти мужчин пыталась на лодке переплыть на остров Жуков. Двоим это удалось, а трое перевернулись и исчезли.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила о 22:44 в воскресенье, 8 апреля.

В тот же день спасатели с помощью аэроглиссера доставили двух мужчин к берегу. А 9 апреля водолазы начали искать пропавших.

Они обследуют Днепр у острова Жукова в течение светового дня. По состоянию на 17:00 обследовано 4 тыс. кв м акватории Днепра.