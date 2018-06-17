17 июня 2018, воскресенье

В Киеве три центральные станции метро закрыли на время проведения Марша равенства

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Станции метро закрыты на вход и вход с 6 утра и до завершения мероприятия
Фото: Киевский метрополитен

Станции метро закрыты на вход и вход с 6 утра и до завершения мероприятия

В воскресенье, 17 июня, работу станций Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта Киевского метрополитена ограничено с в связи с проведением Марша равенства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Станции метро закрыты на вход и выход с 6 утра и до завершения мероприятия.

Отмечается, что соответствующее решение принято на основании Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения мирного шествия Марша равенства 17 июня.

Ранее сообщалось, что пять станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании.

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