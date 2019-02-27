В Киеве третий раз за неделю горит здание у кинотеатра Киевская Русь
Сегодня, 10:39
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В среду, 27 февраля, в Киеве загорелось заброшенное здание возле кинотеатра Киевская Русь на улице Сечевых Стрельцов.
Как сообщает Информатор, огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Его пытаются потушить спасатели. Они работают на первом и втором этажах, а также на крыше здания.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Примечательно, что здание горит уже третий раз за последнюю неделю. Первые два случая произошли 24 и 25 февраля.
Предположительно, пожар могли спровоцировать бездомные, которые время от времени живут там.