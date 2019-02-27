В Киеве третий раз за неделю горит здание у кинотеатра Киевская Русь Сегодня, 10:39 11 Цей матеріал також доступний українською Информатор Пожар тушат на нескольких этажах Информатор

В среду, 27 февраля, в Киеве загорелось заброшенное здание возле кинотеатра Киевская Русь на улице Сечевых Стрельцов.

Как сообщает Информатор, огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Его пытаются потушить спасатели. Они работают на первом и втором этажах, а также на крыше здания.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Примечательно, что здание горит уже третий раз за последнюю неделю. Первые два случая произошли 24 и 25 февраля.

Предположительно, пожар могли спровоцировать бездомные, которые время от времени живут там.