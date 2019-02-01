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В Киеве трамвай сошел с рельсов и снес два фонарных столба - фото

Вчера, 15:00
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Киев Оперативный

В результате происшествия никто из людей не пострадал

В пятницу, 1 февраля, в районе станции метро Лесная в Киеве трамвай сошел с рельсов, в результате чего снес два фонарных столба.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.

"Трамвай сошел с рельсов. На этот раз - на Лесной. Неуправляемый железный "мини-поезд" не остановился, пока не снес еще и два столба. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не единственный подобный случай, который произошел в столице в этот день.

Фото: Киев Оперативный

Еще один трамвай сошел утром с рельсов на Контрактовой площади.

Теги:   Трамвай ДТП Киев

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