В Киеве трамвай сошел с рельсов и снес два фонарных столба - фото Вчера, 15:00 442 Цей матеріал також доступний українською Киев Оперативный В результате происшествия никто из людей не пострадал Киев Оперативный

В пятницу, 1 февраля, в районе станции метро Лесная в Киеве трамвай сошел с рельсов, в результате чего снес два фонарных столба.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.

"Трамвай сошел с рельсов. На этот раз - на Лесной. Неуправляемый железный "мини-поезд" не остановился, пока не снес еще и два столба. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не единственный подобный случай, который произошел в столице в этот день.

Фото: Киев Оперативный

Еще один трамвай сошел утром с рельсов на Контрактовой площади.