В Киеве трамвай сошел с рельсов и снес два фонарных столба - фото
В пятницу, 1
февраля, в районе станции метро Лесная в Киеве трамвай сошел с рельсов, в
результате чего снес два фонарных столба.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.
"Трамвай
сошел с рельсов. На этот раз - на Лесной. Неуправляемый железный
"мини-поезд" не остановился, пока не снес еще и два столба. К
счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Отметим, что это
не единственный подобный случай, который произошел в столице в этот день.
Еще один трамвай
сошел утром с рельсов на Контрактовой площади.