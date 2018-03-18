В Киеве трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рейсов

Движение трамваев было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов

В воскресенье, 18 марта, в Дарницком районе Киева трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По словам водителя трамвая (вагоновожатого), он только начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, как произошло столкновение с малотоннажным грузовиком, водитель которого двигался по Харьковскому шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

От удара грузовик опрокинулся на бок, от него на 15 м отлетел топливный бак.

На место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи, пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Также отказались от госпитализации водитель опрокинутого грузовика и водитель трамвая.

На место аварии были вызваны спасатели ГСЧС для удаления горюче-смазочных материалов с проезжей части. Отметим также, что от удара трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение трамваев было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

Ранее на Дмитриевской в Киеве трамвай столкнулся с BMW.