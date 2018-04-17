В Киеве тягач с бронетехникой не смог проехать под путепроводом и заблокировал движение - фото

На Большой кольцевой дороге в Киеве тягач, перевозивший военную технику, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы.

Об этом сообщили Вартові.Еспресо, опубликовав фото с места инцидента.

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Как отмечается, тягач с бронетехникой двигался в направлении от обойного рынка к Академгородку, однако в какой-то момент его водителю стало ясно, что проехать под путепроводом у него не получится, из-за чего на данном участке образовалась огромная пробка.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прицеп военного грузовика влетел в остановку.