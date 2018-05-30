В Киеве судья заявила о давлении со стороны Интера и нардепа

Нардеп из Воля народа обратился в полицию с жалобами на судью Сивакову. Судья заявила, что на нее оказывают давление

Судья хозяйственного суда Киева Виктория Сивакова обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о давлении на нее по сути дела, которое она рассматривает.

Сивакова в своем обращении сообщает, что 21 мая ей стало известно о систематическом обнародовании в СМИ, в частности на телеканале Интер, сюжетов и текстовых публикаций, в которых журналисты критикуют ее за профессиональные качества, обвиняя в принятии незаконного решения по делу, взяточничестве, участия в коррупционных схемах и скандалах.

В обращении судья указывает названия соответствующих сюжетов и ссылки на них.

По ее словам, "из сюжетов следует, что при рассмотрении дела в других инстанциях перед зданиями судов собирались неизвестные лица, которые, представляясь членами общественных организаций, не являющихся участниками спора и о деятельности которых ничего неизвестно, выкрикивали оскорбления в адрес судьи".

Она добавляет, что с 22 мая такие акции проходят ежедневно у здания суда, где она работает, а участники распространяют среди прохожих листовки негативного содержания относительно судьи.

Кроме того, судья считает, что к организации подобного давления на нее причастны влиятельные лица, среди которых наиболее активным является народный депутат Украины, член депутатской группы Воля народа.

Нардеп уже обратился в правоохранительные органы Киевской области с целью незаконного влияния и давления на нее как на судью с ложным, по ее мнению, заявлением о вынесении заведомо незаконного решения по делу.

Судья Сивакова считает такие действия недопустимым фактом вмешательства представителей законодательной ветви власти в деятельность судов и связывает такое поведение граждан со своей профессиональной деятельностью.

Отмечается, что согласно статье 73 закона Украины О Высшем совете правосудия указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. ВСП проведет проверку изложенных судьей фактов и примет соответствующее решение.

Внимание телеканала привлекла дело, которое рассматривает судья Сивакова, по иску ООО Каховка Пром-Агро к Министерству юстиции Украины и еще четырех частных компаний (ООО Компания по управлению активами Промышленные инвестиции, Компании Ретт Интер Эс. Эй, ПАО Коммерческий банк Надра, ЧП Юстиция). Истец не согласен с признанием недействительным торгов купли-продажи, признании права собственности на имущество, истребование имущества и обязательстве совершить определенные действия.

Ранее прокуроры САП по делу экс-нардепа Николая Мартыненко заявили о давлении на суд со стороны Народного фронта.