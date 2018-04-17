В Киеве суд отменил право собственности иностранного застройщика, построившего 5 лишних этажей

Апелляционный суд Киева отменил незаконное решение Соломенского райсуда, который признал за гражданином Вьетнама право собственности на 9-этажный жилой дом, построенный вопреки Генеральному плану.

Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Иностранец имел разрешение на строительство здания с 4-мя этажами по адресу: ул. Нововокзальна (Соломенский район). Однако фактически возведено было (на момент проверки) 9-этажное здание с 243 квартирами в нем.

О нарушении узнали правоохранители и в июле прошлого года обратились в Соломенский суд с иском о сносе лишних этажей за счет застройщика.

В то же время, без решения суда, еще один судья Соломенского суда принял решение о признании за иностранцем права собственности на весь дом. Таким образом, фактически узаконив завышенную этажность этой новостройки.

В дальнейшем прокуратура обжаловала это решение в апелляционные инстанции и отменила его.

Цензор сообщает, что незаконное строительство велось на земельных участках по адресу ул. Нововокзальная, 69, 71, 73, 75.

Ранее НВ сообщало, что 17 апреля Киевский городской совет не смог поддержать решение о создании подземного музея на месте уникальной находки времен Киевской Руси на Почтовой площади.