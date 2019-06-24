Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: суд арестовал подозреваемого на два месяца Сегодня, 17:28 910 Цей матеріал також доступний українською Надія Максимець/Facebook Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение Надія Максимець/Facebook

Дарницкий районный суд Киева избрал подозреваемому в убийстве 9-летнего ребенка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права на внесение залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

За совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве в Киеве 9-летнего мальчика правоохранители задержали брата его отчима.

Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. В связи с полученными травмами мальчик погиб на месте.

Напомним, Захара обнаружили мертвым в одном из столичных водоемов 23 июня. На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа.