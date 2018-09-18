18 сентября 2018, вторник

В Киеве строители уронили с 21 этажа фрагмент балкона, в результате чего погибла женщина

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Женщина скончалась на месте
Фото: Информатор

Женщина скончалась на месте

Во вторник, 18 сентября, на улице Клавдиевской в Киеве в результате падения с 21 этажа фрагмента металлического заграждения балкона погибла женщина.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел, когда строители срезали конструкцию и, не удержав ее, уронили вниз.

В это время под балконом находилась 66-летняя работница продуктового магазина, расположенного на первом этаже, на которую и упала часть заграждения.

В результате полученной травмы женщина скончалась на месте.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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