В Киеве строители уронили с 21 этажа фрагмент балкона, в результате чего погибла женщина

Во вторник, 18 сентября, на улице Клавдиевской в Киеве в результате падения с 21 этажа фрагмента металлического заграждения балкона погибла женщина.
Как сообщает Информатор, инцидент произошел, когда строители срезали конструкцию и, не удержав ее, уронили вниз.
В это время под балконом находилась 66-летняя работница продуктового магазина, расположенного на первом этаже, на которую и упала часть заграждения.
В результате полученной травмы женщина скончалась на месте.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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