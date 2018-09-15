В Киеве стрелявшую в девушку пенсионерку отпустили под домашний арест

В Киеве прокуратура объявила о подозрении 61-летней женщине, ранившей девушку из травматического оружия, и избрала меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской прокуратуры.

На данный момент правоохранители сообщили пенсионерке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, 11 сентября полиция Киева задержала подозреваемую женщину, которая выстрелила из пневматического оружия по девушке.

Пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы.