В Киеве стрелявшую в девушку пенсионерку отпустили под домашний арест

В Киеве прокуратура объявила о подозрении 61-летней женщине, ранившей девушку из травматического оружия, и избрала меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской прокуратуры.
На данный момент правоохранители сообщили пенсионерке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Напомним, 11 сентября полиция Киева задержала подозреваемую женщину, которая выстрелила из пневматического оружия по девушке.
Пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы.
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