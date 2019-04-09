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В Киеве столкнулись два трамвая: пострадали трое пассажиров

Сегодня, 05:22
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В Киеве столкнулись два трамвая: пострадали трое пассажиров - фото

Информатор

"Лоб в лоб" столкнулись трамваи №22 и №28

В понедельник вечером, 8 апреля, в Киеве столкнулись два трамвая, в результате трое пассажиров были госпитализированы, сообщает Информатор.

Как сообщается, ДТП произошло на улице Гната Хоткевича около 21:30 - "лоб в лоб" столкнулись трамваи №22 и №28. 

"Одинарный трамвай №22 двигался в сторону станции метро Черниговская, а №28 в обратном направлении. На пересечении путей, возле ТРК Проспект, 28-й номер начал совершать поворот налево в сторону проспекта Юрия Гагарина. Прямо на стыке путей и произошло лобовое столкновение", - говорится в сообщении.

Фото: Информатор

В результате аварии пострадало три пассажира: у двоих ушиб грудной клетки, а еще одна женщина травмировала ногу. Их госпитализировали медики для дальнейшего осмотра.

Как отмечается, водители и представители КП Киевпастранс от комментариев отказались.

Что стало причиной аварии пока неизвестно.

Теги:   Трамвай ДТП Киев

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