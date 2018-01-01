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В Киеве стартовало голосование за талисман города

Сегодня, 19:15
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В Киеве выбирают талисман города

Фото: talismankyiv.com.ua

В Киеве стартовало онлайн-голосование за избрание талисмана украинской столицы.

Голосование за лучший символ Киева продлится до 19 декабря 2018 года, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

На первом этапе конкурса было получено более 100 работ, из которых компетентное жюри отобрало десять лучших вариантов символики города.

Выбранный талисман станет частью туристической символики Киева, но не заменит официальную. Автор талисмана-победителя получит вознаграждение в размере 150 тысяч гривен.

"Столица получит символ, по которому туристы будут узнавать Киев, а сувениры с изображением талисмана будут напоминать туристам о путешествии в наш город", - отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Теги:   Талисман Символика Киев

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