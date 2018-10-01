В Киеве старший лейтенант патрульной полиции требовал $600 за возврат водительских прав

Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы

Правоохранители задержали в Киеве сотрудника патрульной службы Нацполиции.

Службой безопасности Украины установлено, что старший лейтенант вымогал взятку у местного жителя.

Как сообщается, за возвращение мужчине водительских прав, изъятых за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник требовал у него $600.

Задержали коррупционера на одной из улиц столицы после получения второй части взятки.

В отношении полицейского начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (от трех до восьми лет с конфискацией имущества). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.