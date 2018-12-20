В Киеве спасли мужчину, упавшего с моста Метро Сегодня, 15:12 2889 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники ГСЧС передали спасенного мужчину медикам Фото: ГСЧС

Столичные сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в четверг, 20 декабря, спасли из Днепра мужчину, упавшего с моста Метро.

Как рассказали в ГСЧС, о происшествии им сообщили случайные очевидцы.

От берега мужчину отделяло около 300 метров, поэтому к месту было направлено дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ.

Пробившись через лед, который сковал реку, спасатели достали 50-летнего потерпевшего из воды, после чего передали его медикам. О состоянии его здоровья не сообщается.

Причины, по которым мужчина упал с моста, также не известны.