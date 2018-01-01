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В Киеве спасатели начали проверку сооружений для укрытия населения

Сегодня, 00:16
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Сотрудники ГСЧС работают вместе с представителями местной власти

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве спасатели начали проверять простейшие сооружения для укрытия населения, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели проверят простейшие укрытия и сооружения двойного назначения, их техническое состояние, наличие указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие мест расположения объектов с интерактивной картой Google.

Проверки проводят сотрудники Главного управления ГСЧС вместе с представителями органов местной власти.

"В случае выявления нарушений, или разногласий расположения объектов с интерактивной картой, представителями органов местной власти такие нарушения фиксируются и в кратчайшие сроки должны быть устранены", - говорится в сообщении.

26 ноября, после событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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Теги:   Бомбоубежище ГСЧС Киев

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