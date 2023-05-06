Начальная стадия процесса началась. Советский герб на Родине-матери заменят тризубом — Ткаченко 6 мая, 18:35 Родина-мать (Фото:Konstantin Brizhnichenko/Wikipedia)

В Министерстве культуры анонсировали демонтаж советского герба на монументе Родины-мать в Киеве. Его заменят на тризуб.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

«Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но да, мы планируем это делать», — сказал он.

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По словам министра, начальная стадия процесса замены советского герба на тризуб уже началась.

21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. Почти все участники хотят заменить его тризубом.

Верховная Рада Украины в среду, 3 мая, приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Министр культуры Александр Ткаченко назвал этот закон «антиПушкин».