В Киеве совершено покушение на журналиста Константина Рыженко 22 декабря, 02:48 Простреленная пластина из бронежилета Рыженко (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

В Киеве совершено покушение на главного редактора сайта Херсон Newscity Константина Рыженко.

Рыженко рассказал, что во вторник, 20 декабря, неизвестный мужчина дважды выстрелил в него из пистлета. По стечению обстоятельств, Рыженко был в бронежилете.

«Когда возвращался, решил зайти в аптеку, потому что еще немного простыл. В самом темном углу улицы неподалеку от перекрестка возле аптеки ко мне быстро приблизился мужчина и сделал два выстрела в область грудной клетки. После этого я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овруцкой» , — сообщил Рыженко.

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У журналиста диагностировали ушиб ребер и мягких тканей. Жизни ничего не угрожает. Рыженко написал заявление в Службу безопасности Украины.

