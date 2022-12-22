В Киеве совершено покушение на журналиста Константина Рыженко
Простреленная пластина из бронежилета Рыженко (Фото:Константин Рыженко/Telegram)
В Киеве совершено покушение на главного редактора сайта Херсон Newscity Константина Рыженко.
Рыженко рассказал, что во вторник, 20 декабря, неизвестный мужчина дважды выстрелил в него из пистлета. По стечению обстоятельств, Рыженко был в бронежилете.
«Когда возвращался, решил зайти в аптеку, потому что еще немного простыл. В самом темном углу улицы неподалеку от перекрестка возле аптеки ко мне быстро приблизился мужчина и сделал два выстрела в область грудной клетки. После этого я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овруцкой» , — сообщил Рыженко.
У журналиста диагностировали ушиб ребер и мягких тканей. Жизни ничего не угрожает. Рыженко написал заявление в Службу безопасности Украины.