В Киеве сотрудника финансовой компании разоблачили в сбыте данных клиентов

Правоохранители задержали в Киеве сотрудника одной из финансовых компаний, который занимался сбытом данных клиентов.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как отмечается, задержанный работал в фирме, которая предоставляла гражданам кредитные услуги, и, используя уязвимость, получил доступ к списку клиентов фирмы и скачал 100 Гб данных.

"В дальнейшем злоумышленник разместил в сети интернет объявление о продаже этой базы данных. За нее он попросил $4 тысячи и уже намеревался продать информацию представителям фирмы-конкурента", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции разоблачили мужчину на этапе реализации сделки по продаже информации, изъяв у него на месте компьютер, на котором находилась клиентская база данных финансовой компании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что две актуальные базы данных клиентов Новой почты были обнаружены в продаже.

В свою очередь в компании заявили, что данная информация к ним никак не относится.