В Киеве сотрудник полиции присваивал премии своих подчиненных

Правоохранители задержали чиновника столичной полиции, который присваивал премии подчиненных.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
По информации следователей, 40-летний командир батальона сопровождения столичной Нацполиции каждый месяц начислял полицейским повышенные премии с требованием возвращения ему лично 75% от этих выплат, что составляло примерно 1000 гривен с работника.
Чиновника задержали в служебном кабинете после получения очередного так называемого "транша" от подчиненных в сумме 18 тысяч гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) УК Украины.
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