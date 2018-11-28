28 ноября 2018, среда

В Киеве сотрудник полиции присваивал премии своих подчиненных

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Злоумышленник присваивал премии своих подчиненных
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Злоумышленник присваивал премии своих подчиненных

Правоохранители задержали чиновника столичной полиции, который присваивал премии подчиненных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По информации следователей, 40-летний командир батальона сопровождения столичной Нацполиции каждый месяц начислял полицейским повышенные премии с требованием возвращения ему лично 75% от этих выплат, что составляло примерно 1000 гривен с работника.

Чиновника задержали в служебном кабинете после получения очередного так называемого "транша" от подчиненных в сумме 18 тысяч гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) УК Украины.

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