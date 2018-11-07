В Киеве сотни перевозчиков на автобусах устроили акцию возле Министерства инфраструктуры

Утром в Киеве автомобилисты, которые осуществляют пассажирские перевозки, заблокировали проезд около Министерства инфраструктуры.

С семи утра не менее ста автобусов выстроились на въезде на Воздухофлотский мост, сообщает Информатор.

Активисты планируют находиться на этом участке дороги примерно полтора часа, после чего митингующие на маршрутках присоединятся к автомобилистам на еврономерах, которые устроили масштабный протест под Верховной Радой, перекрыв правительственный квартал. Ожидается, что там соберутся от 10 до 30 тысяч машин.

Участники акции требуют отстранения от должности главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, который по словам организатора одного из митингов, не справляется со своими полномочиями.

Перевозчики также добиваются того, чтобы приняли законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание автомобилей. Также они хотят, что автобусы можно было покупать за границей и законно ввозить их в Украину. Активисты акции перевозчиков утверждают, что не собираются устраивать транспортный коллапс, но если власти не пойдут им навстречу, перекроют центральные магистрали города.