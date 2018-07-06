В Киеве сорвали собрание пророссийской партии, организаторы которой стоят за попыткой убийства Бабченко - видео

В пятницу, 6 июля, общественная организация С14 сорвала в Киеве собрание пророссийской партии "Розумна сила", руководство которой, по данным СБУ, стоит за попыткой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом у себя в Facebook рассказали сами активисты.

Кроме того, в Сети обнародовано видео срыва сепаратистского мероприятия.

"Сорвали шабаш пророссийской партии "Розумна сила". Заместитель главы Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность", - прокомментировали происшествия в С14.

Отметим, что ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что организаторы покушения на Бабченко причастны также к финансированию Россией партии "Розумна сила".

Об этом свидетельствую переговоры подозреваемых в организации попытки убийства журналиста.

"У них есть партия, с которой они работают, я дам тебе почитать и ты поймешь... У них здесь есть партия "Розумна сила" называется. Они ее финансируют. Деньги он мне передает, а я им передаю", - говорится в расшифровке записи.