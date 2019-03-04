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В Киеве сорвали сходку криминальных авторитетов - видео

Сегодня, 14:30
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Нацполиция

Сходку организовал "вор в законе" по кличке "Сфан"

Правоохранители сорвали в Киеве сходку криминальных авторитетов.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, ее организовал в одном из ресторанов так называемый "вор в законе" Лаша Джачвлиани по кличке "Сфан".

Целью встречи представителей преступных организаций являлось "распространение влияния".

По данным полиции, Джачвлиани пытался наладить связи с другими авторитетами, чтобы стать "куратором" квартирных воров и разбойников, действующих в Украине.

Также отмечается, что до 2017 года он находился в международном розыске вымогательство в Италии. 

Теги:   Киев Криминальные авторитеты Вор в законе

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