В Киеве сорвали сходку криминальных авторитетов - видео Сегодня, 14:30 392 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Сходку организовал "вор в законе" по кличке "Сфан" Нацполиция

Правоохранители сорвали в Киеве сходку криминальных авторитетов.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, ее организовал в одном из ресторанов так называемый "вор в законе" Лаша Джачвлиани по кличке "Сфан".

Целью встречи представителей преступных организаций являлось "распространение влияния".

По данным полиции, Джачвлиани пытался наладить связи с другими авторитетами, чтобы стать "куратором" квартирных воров и разбойников, действующих в Украине.

Также отмечается, что до 2017 года он находился в международном розыске вымогательство в Италии.