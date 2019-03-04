В Киеве сорвали сходку криминальных авторитетов - видео
Сегодня, 14:30
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Правоохранители
сорвали в Киеве сходку криминальных авторитетов.
Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, ее организовал в одном из ресторанов так называемый "вор в законе" Лаша Джачвлиани по кличке "Сфан".
Целью встречи
представителей преступных организаций являлось "распространение
влияния".
По данным
полиции, Джачвлиани пытался наладить связи с другими авторитетами, чтобы стать "куратором"
квартирных воров и разбойников, действующих в Украине.
Также отмечается,
что до 2017 года он находился в международном розыске вымогательство в Италии.