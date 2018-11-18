В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей, есть пострадавшие

Участникам марша удалось развернуть радужные и транс-флаги, а также баннеры с лозунгами и требованиями

В Киеве возле станции метро Университет сторонники так называемых традиционных ценностей сорвали марш в поддержку трансгендерных людей, две женщины пострадали из-за применения слезоточивого газа. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

У входа в метро собирались участники акции, которые хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей.

Как сообщили в общественной организации Инсайт, которая инициировала марш в поддержку трансгендерных людей, им пришлось два раза менять место проведения мероприятия из соображений безопасности, несмотря на то, что все действия были согласованы с полицией и местными органами власти.

Отмечается, что участникам марша удалось развернуть радужные и транс-флаги, а также баннеры с лозунгами и требованиями. Координатор трансгендерного направления ОО Инсайт Инна Ирискина произнесла речь о повестке и необходимости этого митинга.

В это время представители радикальной организации попытались устроить провокацию, прибыв на станцию ​​метро.

"У анонсированного места проведения, Красного корпуса, проходили акции праворадикальных и религиозных групп, часть из которых начала перемещаться к метро Университет. Несколько раз представители праворадикалов бросали дымовые шашки вблизи участников и участниц Трансмарша... Некоторые правые протолкались к толпе и пытались перекрикивать речь, скандировали "Позор", – говорится в заявлении ОО Инсайт.

Полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили всех участников и участниц, а затем оттеснили активистов марша в поддержку трансгендеров ко входу в метро и приказали завершать событие.

По данным инстаграм-страницы радикальной организации Традиция и порядок, марш сорвали именно ее участники.

Когда полиция пыталась предупредить конфликт, неизвестный мужчина применил газовый баллончик со слезоточивым газом к двум женщин, в результате чего их забрала скорая. Кроме того, как сообщает Инсайт, канадском журналисту Майклу Колборн, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки.

Организаторы заявили, что вместо сорванного марша им удалось провести короткий митинг в поддержку трансгендеров, который длился двадцать минут.