В Киеве со стрельбой задержали взяточника из Львовской области Вчера, 20:08 676 Цей матеріал також доступний українською полиция Мужчина пытался убежать полиция

В четверг, 31 января, в Киеве полицейские задержали руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета во Львовской области во время получения 680 тысяч гривен "отката".

Как сообщили в Нацполиции, мужчина при задержании пытался убежать, поэтому правоохранители применили оружие.

По данным следствия, стрыйское КП вместе с частной фирмой наладили коррупционную схему хищения бюджетных средств. В частности, во время закупок коммунальной техники ее стоимость намеренно завысили. Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель обществ должен был предоставить коммунальщику 680 тысяч гривен "отката".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.