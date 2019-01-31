Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Павел Баев
Сирия раскачивает Россию
Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

В Киеве со стрельбой задержали взяточника из Львовской области

Вчера, 20:08
676
Цей матеріал також доступний українською

полиция

Мужчина пытался убежать

В четверг, 31 января, в Киеве полицейские задержали руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета во Львовской области во время получения 680 тысяч гривен "отката".

Как сообщили в Нацполиции, мужчина при задержании пытался убежать, поэтому правоохранители применили оружие.

По данным следствия, стрыйское КП вместе с частной фирмой наладили коррупционную схему хищения бюджетных средств. В частности, во время закупок коммунальной техники ее стоимость намеренно завысили. Чтобы получить средства за технику в полном объеме, руководитель обществ должен был предоставить коммунальщику 680 тысяч гривен "отката".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция

Теги:   Львовская область Киев Откат

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 17:40

article_img
Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
Геополитика

Вчера, 21:12

article_img
Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову

Выбор редакции

События

Вчера, 13:43

article_img
Прогресс или опасность. Как бюрократия в Украине будет приобретать электронную форму
IT-индустрия

Вчера, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине

ТОП 3

События

Вчера, 22:17

article_img
Аласания отреагировал на увольнение с должности главы Общественного телевидения
6753
События

Вчера, 14:28

article_img
Из-за отдыха чиновниц из Киевской области на Мальдивах разгорелся скандал - фото
4886
События

30 января, 18:53

article_img
Женщина пыталась спастись: обнародовано видео расстрела супружеской пары в Николаеве
4438