02 июля 2018, понедельник

В Киеве со стрельбой ограбили конвертцентр, одна женщина ранена

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Преступники во время стрельбы ранили женщину
Фото: Эспрессо

Преступники во время стрельбы ранили женщину

В понедельник, 2 июля, в Киеве произошло вооруженное ограбление конвертационного центра в Шевченковском районе, в результате одна работница центра получила ранения, сообщает Эспрессо.

"Грабители забежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельно стоящем здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники сделали пять выстрелов", - говорится в заявлении.

В полиции уточнили, что два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись.

В результате стрельбы одна из работниц конвертцентра получила огнестрельное ранение ноги, она госпитализирована в больницу.

Грабители скрылись на ВАЗ 2110 серого цвета. Полицейские обнаружили авто на улице Дегтяревской, недалеко от места преступления, преступники разыскиваются.

 Сумма кражи пока не разглашается.

Напомним, что в селе Залиман Луганской области правоохранители перехватили автомобиль, на котором передвигалась группа грабителей.

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