В Киеве слышны взрывы, СМИ сообщают о работе ПВО
Київ Оперативний/Telegram
Утром в понедельник, 10 октября, в Киеве были слышны звуки взрывов.
Они прозвучали во время воздушной тревоги.
По словам очевидцев, взрывы были слышны в центре украинской столицы.
В соцсетях сообщили о работе ПВО.
Киев Оперативный в Telegram сообщил о «прилете».
Воздушная тревога в Киеве длится уже почти два часа.
Накануне российский диктатор Владимир Путин прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив «спецслужбы Украины».