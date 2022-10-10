В Киеве слышны взрывы, СМИ сообщают о работе ПВО

10 октября, 08:28
Поделиться:
Київ Оперативний/Telegram

Київ Оперативний/Telegram

Утром в понедельник, 10 октября, в Киеве были слышны звуки взрывов.

Они прозвучали во время воздушной тревоги.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в центре украинской столицы.

https://www.youtube.com/watch?v=xDnHRKlq8w4

В соцсетях сообщили о работе ПВО.

Киев Оперативный в Telegram сообщил о «прилете».

Видео дня

Воздушная тревога в Киеве длится уже почти два часа.

Накануне российский диктатор Владимир Путин прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив «спецслужбы Украины».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X