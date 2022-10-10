В Киеве слышны взрывы, СМИ сообщают о работе ПВО 10 октября, 08:28 Київ Оперативний/Telegram

Утром в понедельник, 10 октября, в Киеве были слышны звуки взрывов.

Они прозвучали во время воздушной тревоги.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в центре украинской столицы.

В соцсетях сообщили о работе ПВО.

Киев Оперативный в Telegram сообщил о «прилете».



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Воздушная тревога в Киеве длится уже почти два часа.

Накануне российский диктатор Владимир Путин прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив «спецслужбы Украины».