В Киеве сквер назвали в честь Кузьмы Скрябина

Киевский горсовет назвал сквер на улице Василия Порика между домами 7-9 в честь погибшего певца Кузьмы Скрябина.
Соответствующее решение поддержали 77 депутатов горсовета, передает Укринформ.
С предложением о переименовании выступили жители массива Виноградарь, а Комиссия по вопросам наименований поддержала общественную инициативу, которую в итоге вынесли на общественное обсуждение.
В поддержку сквера имени Скрябина жители массива собрали более 2000 подписей лиц, проживающих в пределах пешеходной доступности сквера. Основным аргументом стало то, что певец вместе с семьей проживал на массиве, поэтому жители часто с ним виделись и общались.
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Напомним, что Кузьма Скрябин погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.
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