17 сентября 2018, понедельник

В Киеве скорая столкнулась с автомобилем, перекрывшим ей выезд со станции

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Карета скорой ехала на вызов
Фото: dtp.kiev.ua

Карета скорой ехала на вызов

В понедельник, 17 сентября, на улице Богдана Хмельницкого в Киеве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Smart.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook, опубликовав фото с места происшествия.

На нем видно, что карета скорой зацепила правым бортом заднюю часть кузова легковушки.

Причиной ДТП, судя по всему, стало то, что водитель припарковал Smart на выезде со станции скорой помощи, оставив недостаточно места для проезда медиков, ехавших на вызов.

Официальных комментариев полиции по данному поводу пока не поступало.

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