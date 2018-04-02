В Киеве сильный ветер повалил деревья и повредил линию электропередач

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Последствия шквального ветра в Киеве
Фото: Андрей Шматов via Информатор

Последствия шквального ветра в Киеве

В воскресенье, 1 апреля, в Киеве сильные порывы ветра повалили деревья, повредили линию электропередач и перекрыли движение транспорта.

Как передает Информатор, на улице Академика Каблукова (Соломенский район) шквальный ветер повалил сразу несколько деревьев, которые повредили три балкона пятиэтажного здания и два припаркованных у дома автомобиля.

"Ветки поломали балконы на последних трех этажах. Остальные спасла груша, которая получила основной удар. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

В Святошинском районе столицы ветка, которая отломалась от дерева, упала на автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. Никто не пострадал.

На бульваре Шевченко дерево упало на проезжую часть, повредив линию электропередач и перекрыв тем самым движение транспорта.

"Движение транспорта перекрыто в сторону станции метро Университет. Сейчас патрульные ожидают на месте сотрудников коммунальных служб. Они обесточат электропровода, после чего дерево смогут убрать с проезжей части. По словам очевидцев, дерево упало прямо перед носом движущейся Toyota. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, мэрия Киева предупреждала о сильных порывах ветра 1 апреля.

 

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