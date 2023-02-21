В Киеве начинаются тренировки военных по обороне столицы. Угроза нового наступления с севера «минимальная» 21 февраля, 11:23 Доброволец терробороны в Киеве, 3 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Группировки сил и средств обороны Киева будут проводить учения по защите столицы со вторника, 21 февраля, и в течение нескольких дней.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он подчеркнул: сейчас угроза наступления на Киев из Беларуси минимальна, ситуация стабильная и контролируемая. Тренировка запланирована, в ней участвует КГВА (в составе определенных структурных подразделений) и районные государственные администрации.

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«По сценарию, враг проводит наступательную операцию из северного направления. Задача сил и средств обороны Киева — под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий», — рассказал Попко.

В украинской разведке заявили, что по состоянию на 18 февраля в ближайшие две-три недели сил и средств для вторжения из Беларуси у россиян не существует. В Госпогранслужбе рассказали, что российские военные находятся преимущественно на полигонах республики, где проходят совместные с белорусами учения или где происходит подготовка россиян — ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления, по состоянию на 20 февраля нет.