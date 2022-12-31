В Киеве сегодня будут действовать плановые отключения электричества — ДТЭК 31 декабря, 08:57 В Киеве сегодня будут действовать плановые отключения (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

В Киеве в субботу, 31 декабря, отключения электричества будут происходить согласно графикам.



"В Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии", - сообщили утром в субботу в ДТЭК.

Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.



Накануне СЭО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что Киев вернулся к графикам отключений. В то же время, стабильность системы остается хрупкой и зависит от объемов потребления.

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